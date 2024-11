Morddrohung per Sprachnachricht: Beziehungsstreit eskalierte

Die Spittaler Polizei rückte in der Nacht auf Sonntag aus.

Bezirk Spittal an der Drau

Begonnen hatte der Streit zwischen dem 54-jährigen Mann und seiner 42-jährigen Lebensgefährtin bereits an dessen Wohnort im Bezirk Klagenfurt-Land. „Aufgrund seiner Aggressivität und bereits vorangegangenen Attacken flüchtete die Frau daraufhin zu ihrem Hauptwohnsitz nach Spittal an der Drau“, heißt es seitens der Beamten. Der Mann ließ aber nicht locker. Kurz vor Mitternacht fuhr er ihr nach und drohte ihr per Sprachnachricht, dass er sie umbringen werde, wenn sie die Polizei ruft.

Festnahme in Spittal an der Drau

Davon ließ sich die Frau aber nicht einschüchtern – und als er schließlich vor dem Eingang stand, lauthals schrie und gegen die Eingangstüre schlug, wählte sie den Notruf. „Da er sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht beruhigte, musste der Mann festgenommen werden“, teilten die Polizisten mit. Eine Wegweisung und ein Betretungsverbot für die Wohnung der Lebensgefährtin wurde ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.