Einbrecher-Duo geschnappt: Nächtliche Diebestour endet mit Festnahme

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 17. November 2024, 11:36

In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten die Beamten zwei junge Männer antreffen, auf welche die Personenbeschreibung passte. „Es handelte sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und einen 22-Jährigen aus Osttirol“, heißt es seitens der Ermittler. Als die beiden die Polizisten sahen, ergriffen sie die Flucht, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Optische Brille und Münzgeld gestohlen

„Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden versucht haben, bei zahlreichen Fahrzeugen die Türen zu öffnen“, so die Beamten weiter. Ein Auto sei sogar unversperrt gewesen. Daraus hätten sie eine optische Brille im Wert von mehreren hundert Euro sowie Münzgeld in geringer Menge gestohlen. Zudem wurde bei dem 18-Jährige eine geringe Menge Cannabis gefunden. „Ein Drogenschnelltest verlief positiv“, so die Polizisten. Des Weiteren wurde bei dem 22-Jährigen eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Beide werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.