Jetzt fix: Graz bekommt Surfwelle am Mühlgang – Projekt startet 2026

Die geplante Surfwelle am Mühlgang wird sich ideal in den Volksgarten integrieren und bietet durch die Nähe zur Skateranlage zusätzliche Synergien.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 11:48 / ©5 Minuten

Die Stadt Graz plant die Errichtung einer neuen Surfwelle – und das am Mühlgang im Volksgarten. Die Idee, eine Surfwelle in Graz zu schaffen, ist nicht neu. Bis zur Errichtung des Kraftwerks Puntigam gab es in der Mur bei der Radetzkybrücke eine beliebte Wassersportwelle. Doch durch den erhöhten Stauspiegel des Kraftwerks verlor die Stadt diese Sportstätte.

Graz setzt auf Mühlgang: Neue Surfwelle nach gründlicher Prüfung entschieden

Im Jahr 2019 fasste der Gemeinderat schließlich den Beschluss, eine Ersatzwelle zu planen. Nach intensiver Prüfung der verschiedenen Alternativen und einer ausführlichen Machbarkeitsstudie entschieden sich die Verantwortlichen für eine Welle am Mühlgang. Der Mühlgang, flussauf der Erzherzog-Johann-Brücke gelegen, hat sich als kostengünstige und technisch vorteilhafte Lösung erwiesen. Die bereits bestehende Steuerung des Wasserflusses ermöglicht eine konstante Wasserführung, was aufwendige Ausleitungs- und Regelungsbauwerke überflüssig macht.

Planungen sollen noch 2024 starten

Ein weiterer Pluspunkt: Der Standort fügt sich ideal in die bestehende Parklandschaft ein. Durch die Nähe zur Skateranlage im Volksgarten entstehen Synergien, die den Standort zusätzlich aufwerten. Die Kosten für die Planung wurden mit 171.600 Euro veranschlagt und vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Die Detailplanung könnte noch 2024 beginnen, sodass eine mögliche Realisierung der Surfwelle ab 2026 in Aussicht steht.