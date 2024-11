Geiselnahme bei Raubüberfall – doch nichts war, wie es schien

Am Freitag, dem 15. November 2024, kam es in Hohenems, Bezirk Dornbirn, zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Trafik. Gegen 15.45 Uhr betrat eine 36-jährige Frau das Geschäft und bedrohte die Angestellte mit einem Taschenmesser. Sie forderte Bargeld und nahm dabei eine scheinbare Kundin als Geisel, indem sie auch diese Frau mit dem Messer bedrohte. Doch die Angestellte reagierte schnell: Mit einem Pfefferspray in der Hand gelang es ihr, die Täterin in die Flucht zu schlagen.

Zwei Frauen festgenommen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte die Verdächtige in der Nähe des Tatorts festnehmen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vermeintliche Geisel in Wahrheit eine Komplizin der Täterin war. Die 39-jährige Frau, die sich zunächst als unschuldiges Opfer darstellte, wurde ebenfalls in Tatortnähe verhaftet. Laut der Landespolizeidirektion Vorarlberg hatten die beiden Frauen die Tat gemeinsam geplant. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt eingeliefert.