Award geht nach Mallnitz: Kinder präsentieren Schätze ihrer Heimat

Stolze IMST-Award-Gewinner: Das MINI-Museum kann noch bis April 2025 in Mallnitz besichtigt werden.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 12:48 / ©Rudi Froese

Das MINI-Museum Mallnitz entstand durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Schulcluster Mittleres Mölltal, der Kindergruppe Tauernzwerge, der Pädagogischen Hochschule Kärnten und dem BIOS Nationalparkzentrum. Über 100 Kinder und Jugendliche sammelten unter dem Motto „Kleine Hände – große Schätze“ mehr als ein Jahr lang Fundstücke wie Adlerfedern, Mäuseskelette und Zirbenzapfen. Diese wurden alphabetisch geordnet in 26 Schatzkisten präsentiert und zeigen die beeindruckende Artenvielfalt des Nationalparks Hohe Tauern. „Es war unser Ziel, den Kindern zu ermöglichen, die Welt durch ihre Augen zu zeigen und sie als Museums-Gestalter und Kuratoren aktiv einzubinden“, erklärt Projektkoordinatorin Gudrun Batek – mit Erfolg!

Projekt aus der Nationalpark-Region wurde prämiert

Am vergangenen Freitag wurde das Projekt nämlich im Wiener Bildungsministerium mit dem IMST-Award in der Kategorie „Institutionsübergreifendes Projekt“ ausgezeichnet. Kärntens Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) gratuliert: „Der IMST-Award ist eine großartige Anerkennung für dieses außergewöhnliche Projekt, das Kinder auf inspirierende Weise mit der Natur und ihrer Heimatregion verbindet. Es vernetzt Bildungseinrichtungen und außerschulische Partner auf einzigartige Weise und ermöglicht Kindern eine wertvolle Lernerfahrung.“ Das MINI-Museum kann übrigens noch bis April 2025 im BIOS Nationalparkzentrum in Mallnitz besichtigt werden.