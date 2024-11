Forstunfälle nehmen zu: Kärnten beklagt vier Todesfälle

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der tödlichen Forstunfälle österreichweit leicht gestiegen. Den 36 Todesopfern aus dem Vorjahr stehen laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) bereits jetzt 38 Todesfälle im Jahr 2024 gegenüber. Vier davon haben sich in Kärnten zugetragen, die meisten in der Steiermark. Mehr dazu unter: Tödliche Forstunfälle: Steiermark als trauriger Spitzenreiter.

KFV: „Auch geeignete Schutzausrüstung achten“

„Tödliche Unfälle ereignen sich typischerweise in Situationen, in denen Bäume beim Fällen oder bei Aufräumarbeiten unerwartet kippen oder sich verkeilen“, warnt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Fachbereichs Sport- und Freizeitsicherheit in der Präventionsinstitution KFV. Auch Arbeiten mit schweren Geräten würden ein gewisses Risiko mit sich bringen. Daher plädiert das KFV für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. „Forstarbeiter, aber insbesondere auch Privatpersonen müssen besser über die Risiken aufgeklärt werden, und es sollte auf das Tragen geeigneter Schutzausrüstung geachtet werden“, so Trauner-Karner abschließend.