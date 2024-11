Herzklopfen garantiert: Erste „Single Night“ im Circus-Theater Roncalli

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, öffnet das Circus-Theater Roncalli in Graz seine Türen für die erste „Single Night“ – ein Event für all jene, die das aufregende Abenteuer des Kennenlernens suchen. Ab 18 Uhr geht’s los mit einem Sektempfang im Café des Artistes, gefolgt von Speed-Dating-Runden, die keine Langeweile aufkommen lassen. In entspannter Atmosphäre können die Teilnehmer neue Gesichter treffen und vielleicht sogar das ein oder andere Herz erobern.

Akrobatik, Romantik und ein Hauch von Abenteuer

Doch das ist noch nicht alles! Der Abend wird mit einer romantischen und künstlerischen Vorstellung gekrönt, die garantiert für Gänsehaut sorgt. Und wer nach den ersten emotionalen Begegnungen noch nicht genug hat, kann die Nacht im frisch eröffneten Club Circle Thalia fortsetzen – ideal für alle, die das Tanzbein schwingen oder einfach den Abend stilvoll ausklingen lassen möchten. Einziger Haken: Wer mitmachen will, sollte schnell sein – die Plätze sind begrenzt. Tickets kannst du auf der Roncalli-Website ergattern.