Junge Männer retteten Nachbarn (38) aus verrauchter Wohnung

Am Samstagabend, dem 16. November 2024, ereignete sich in der Donaufelder Straße in Wien-Donaustadt ein Wohnungsbrand. Gegen 20.15 Uhr bemerkten zwei junge Bewohner des Mehrparteienhauses, ein 22- und ein 26-Jähriger, eine starke Rauchentwicklung im Innenhof.

Männer retteten Nachbarn

Sofort liefen die beiden Männer hinunter und sahen, wie ihr 38-jähriger Nachbar, der in der Erdgeschosswohnung lebt, vergeblich versuchte, durch die Terrassentüre der bereits stark verrauchten Wohnung zu entkommen. Die beiden jungen Männer traten die Terrassentüre ein und brachten den verletzten Bewohner ins Freie.

Bewohner schwer verletzt

Kurz darauf traf die Berufsfeuerwehr Wien ein und evakuierte weitere Bewohner des Hauses, während sie den Brand in der Erdgeschosswohnung zügig löschte. Vier Bewohner, darunter die beiden Ersthelfer, wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und konnten anschließend in häusliche Pflege entlassen werden. Der 38-jährige Iraner wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. „Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit ist nicht von Fremdverschulden auszugehen“, so die Landespolizeidirektion Wien.