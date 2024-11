Nach 30 Jahren im Dienst: Feuerwehrauto steht jetzt zum Verkauf

Nach mehr als 30 Jahren treuer Dienste verabschiedet sich die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz schweren Herzens von ihrem Mehrzweckfahrzeug (MZF) – ein echtes Veteranenfahrzeug, das unzählige Male bei Bränden, Unwettern und technischen Einsätzen im Einsatz war. Doch jetzt, wo die Einsätze immer anspruchsvoller werden, ist es an der Zeit, dem alten MZF den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen und Platz für ein neues, modernes Fahrzeug zu schaffen.

Mehrzweckfahrzeug ist reif für die Pension

„Angesichts der immer komplexer werdenden Einsätze müssen wir jedoch unser altes Fahrzeug austauschen. Mit Vorfreude erwarten wir die Auslieferung unseres neuen LKW-A noch in diesem Jahr“, so die Kameraden. Doch bevor der Abschied endgültig ist, wird das treue MZF noch einmal auf den Markt geworfen. Wer also auf der Suche nach einem soliden Fahrzeug ist, das in seiner langen Karriere alles gesehen hat, bekommt hier die Chance, ein echtes Stück Feuerwehrgeschichte zu erwerben. „Bei Interesse oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung“, heißt es in einem Facebook-Posting der Feuerwehr.

©FF Maria Lankowitz | Nach 30 Jahren treuem Dienst wird das Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr nun verkauft.