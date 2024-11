Auto rutschte in Straßengraben: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehr Micheldorf wurde am Sonntag alarmiert.

Am Sonntag

Veröffentlicht am 17. November 2024, 15:21 / ©Feuerwehr Micheldorf

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autofahrer am Sonntagvormittag, dem 17. November 2024, von der Lorenzenberger Straße ab und rutschte in einen Graben. Glücklicherweise konnte der Lenker unverletzt von den Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Micheldorf aus dem Wagen befreit werden. Die Bergung des Fahrzeuges wurde in der Folge von einem privaten Abschleppdienst durchgeführt.