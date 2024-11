Ehrlich Brothers verzaubern Graz: Vier magische Shows im Februar

Am 2. und 3. Februar 2025 verwandeln Andreas und Chris Ehrlich die Stadthalle in eine Bühne der Illusionen – mit insgesamt vier Vorstellungen.

Am 2. und 3. Februar 2025 verwandeln Andreas und Chris Ehrlich die Stadthalle in eine Bühne der Illusionen – mit insgesamt vier Vorstellungen.

Seit einem Jahrzehnt begeistern die Ehrlich Brothers ihr Publikum mit einzigartigen Illusionen in den größten Arenen der Welt. Zum zehnjährigen Jubiläum bringen die Star-Magier mit ihrer spektakulären DIAMONDS TOUR 2025 die Highlights ihrer Karriere nach Graz. Am 2. und 3. Februar 2025 verwandeln Andreas und Chris Ehrlich die Stadthalle in eine Bühne der Illusionen – mit insgesamt vier Vorstellungen.

Glaubst du an Magie? Ja, ich glaube an Magie Ich lasse mich gerne verzaubern, ohne es unbedingt zu glauben Ich bin eher skeptisch Nein, ich glaube nicht an Magie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Magische Höhepunkte für Graz

In vier Vorstellungen erwartet die Besucher eine faszinierende Zeitreise durch ein Jahrzehnt atemberaubender Bühnenmagie. Die Brüder präsentieren ihre größten und spektakulärsten Illusionen: Sie verbiegen Bahnschienen mit bloßen Händen, lassen einen zehn Tonnen schweren Monstertruck erscheinen, schweben durch die Luft und verwandeln sich dabei in Schmetterlinge. Ein besonderes Highlight ist eine Illusion, die selbst David Copperfield erwerben wollte – ein kleiner Kern verwandelt sich in Sekunden in einen echten Orangenbaum. Den krönenden Abschluss bildet ein magischer Schneesturm, der die gesamte Arena in eine winterliche Traumlandschaft taucht.

©Sebastian Drueen | Am 2. und 3. Februar 2025 verwandeln Andreas und Chris Ehrlich die Stadthalle in eine Bühne der Illusionen – mit insgesamt vier Vorstellungen. ©Ralph Larmann | en krönenden Abschluss bildet ein magischer Schneesturm, der die gesamte Arena in eine winterliche Traumlandschaft taucht. ©Ralph Larmann | Zum zehnjährigen Jubiläum bringen die Star-Magier mit ihrer spektakulären DIAMONDS TOUR 2025 die Highlights ihrer Karriere nach Graz. ©Christoph_Koestling | Die Grazer haben die Möglichkeit, die Magier am 3. Februar 2025 um 16 Uhr und 20 Uhr live zu erleben.

Zusätzliche Live-Termine für die Grazer

Wie die Stadthalle Graz auf Facebook bekanntgab, wurden für die Steirer zusätzliche Shows angesetzt. Fans können die Magier nun zusätzlich am 3. Februar 2025 um 16 Uhr und 20 Uhr live erleben. Die Tour endet im Juni 2025 und wird nicht verlängert – eine der letzten Chancen, die Ehrlich Brothers in dieser außergewöhnlichen Form zu sehen.

Termine in Graz 2. Februar 2025: 20 Uhr 3. Februar 2025: 14 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 15:48 Uhr aktualisiert