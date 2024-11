S-Bahn-Tunnel und Straßenbahn: Graz treibt Verkehrsausbau voran

Veröffentlicht am 17. November 2024, 16:16 / ©5 Minuten

Aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Graz wurden bereits mehrere Studien zu Mobilitätskonzepten für den Großraum Graz durchgeführt. Ziel dieser Studien war es, neben den wachsenden Mobilitätsanforderungen der Bevölkerung auch die Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen, um die strategischen Verkehrsziele der Stadt Graz für 2040 zu erreichen.

Koralmbahntunnel und der Semmering-Basistunnel

In den kommenden Jahren sollen verschiedene regionale und überregionale Infrastrukturprojekte, wie der Koralmbahntunnel und der Semmering-Basistunnel, in Betrieb gehen. Weitere Projekte werden im Rahmen des ÖBB-Zielnetzentwurfs 2040 realisiert. Auf Grundlage dieser Entwicklungen sollen Maßnahmen im öffentlichen Verkehr erarbeitet werden, um die Fahrgastzahlen im Ballungsraum deutlich zu steigern. Am 25. Mai 2023 fasste der Grazer Gemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss.

Graz setzt auf S-Bahn und Straßenbahn

Im Rahmen dieses Beschlusses wurde die Entscheidung über das zukünftige öffentliche Verkehrssystem in Graz getroffen, wobei die S-Bahn (inklusive S-Bahn-Tunnel) und die Straßenbahn als zentrale Verkehrsmittel festgelegt wurden. In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Graz, dem Land Steiermark sowie dem Bund und den ÖBB soll der S-Bahn-Tunnel, inklusive der Zulaufstrecken, sowie der Ausbau der bestehenden S-Bahn-Strecken in die langfristigen Netzausbaupläne der ÖBB und des Bundes integriert werden.

Kooperation für den Ausbau der S-Bahn

Der Beschluss ermöglichte zudem die Einrichtung einer gemeinsamen Steuerungs- und Arbeitsgruppe, die sich seit Januar 2024 mit der Planung und dem Ausbau der S-Bahn-Strecken im Grazer Stadtgebiet und im Zentralraum beschäftigt. In einer Finanzierungsvereinbarung sollen die notwendigen Regelungen zur Kostenteilung zwischen den drei Vertragspartnern getroffen werden. Diese Vereinbarung umfasst die gemeinsame Durchführung und Finanzierung einer Analyse für einen S-Bahn-Tunnel in Graz, der eine unterirdische Ost-West-Verbindung durch das Stadtzentrum schafft und zudem Anbindungen aus dem Norden und Süden ermöglicht.

Land, Stadt und ÖBB investieren gemeinsam

Die Kosten für das Projekt werden zu je einem Drittel vom Land Steiermark (ca. 110.000 Euro ohne MwSt.), der Stadt Graz (ca. 110.000 Euro ohne MwSt.) und der ÖBB-Infrastruktur AG (ca. 110.000 Euro ohne MwSt.) getragen. Das Projekt „Vereinbarung über die Durchführung einer verkehrlich-technischen Analyse zu einem innerstädtischen S-Bahn-Tunnel in Graz“ wurde einstimmig genehmigt und ist für die Jahre 2025/2026 geplant.