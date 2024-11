Technischer Defekt löst Werkstattbrand aus

In Hartberg-Fürstenfeld kam es am 17. November zu einem Brand, bei dem eine Werkbank zerstört wurde.

Am Sonntagmorgen, dem 17. November, brach in einem Werkstättengebäude in Prätis im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Brand aus, der durch eine defekte technische Einrichtung verursacht wurde. Gegen 9.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Werkstätte in Prätis alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in der Nähe einer Werkbank ausgebrochen war. Die Feuerwehren aus Pöllau und Miesenbach konnten den Brand schnell löschen, sodass Brandermittler der Polizei mit der Ursachenforschung beginnen konnten.

Brand durch defekten Akku

Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch einen defekten Akku oder ein beschädigtes Ladegerät ausgelöst wurde. An der Werkbank befanden sich zwei Akkuladegeräte, an denen vier Akkus zum Laden angeschlossen waren. Der Brand zerstörte den Bereich rund um die Werkbank. Auch die gesamte Werkstätte wurde durch Ruß- und Rauchablagerungen beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Glücklicherweise kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Dank des schnellen und entschlossenen Einsatzes der Rettungsorganisationen konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden.