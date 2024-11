Einzigartige Weihnachtstradition: Lebende Krippe statt Christkindlmarkt

In Pürgg bei Liezen gibt es keinen gewöhnlichen Christkindlmarkt – das gesamte Dorf verwandelt sich in eine lebendige "Krippe".

In Pürgg bei Liezen gibt es keinen gewöhnlichen Christkindlmarkt – das gesamte Dorf verwandelt sich in eine lebendige "Krippe".

Der Advent auf der Pürgg bietet eine ganz besondere Atmosphäre und entführt seine Besucher in eine einzigartige, weihnachtliche Welt. Abseits der typischen Weihnachtsmärkte mit modernen Ständen, verwandelt sich das idyllische Dorf in ein lebendiges „Kripperl“. In den alten Ställen, Garagen und Tennen des malerischen Ortes stellen lokale Kunsthandwerker ihre traditionellen Arbeiten aus und gewähren Einblicke in regionale Handwerkskunst.

Christkindlmarkt im Dorf

Der Adventmarkt in Pürgg findet heuer an den ersten beiden Adventwochenenden statt, vom 30. November bis 8. Dezember 2024. Besucher können sich auf eine Vielzahl an Aktivitäten freuen: Neben dem Bummeln durch die gemütlichen Ausstellungsräume, in denen Kunsthandwerk und regionale Produkte präsentiert werden, gibt es auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Kinder können beim Basteln und Backen mitwirken, während Erwachsene die traditionelle Landschaftskrippe Fahringer besichtigen oder bei Lesungen und musikalischen Darbietungen in der Pfarrkirche verweilen können.

Besuchst du gerne Christkindlmärkte? Ja, jedes Jahr! Manchmal, wenn es die Zeit erlaubt Nein, das ist nicht so mein Ding Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Höhepunkt des Marktes: Der Glöcklerlauf

Ein weiterer Höhepunkt ist der Glöcklerlauf, bei dem traditionell gekleidete Teilnehmer durch das Dorf ziehen, sowie die lebende Krippe, die das weihnachtliche Geschehen anschaulich macht. Wer die stimmungsvolle Idylle des kleinen Dorfes erleben möchte, sollte sich diesen besonderen Adventmarkt nicht entgehen lassen.