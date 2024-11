Wanderung endet für 12-Jährige im Krankenhaus

Am Sonntagmittag, dem 17. November, zog sich ein 12-jähriges Mädchen bei einem Alpinunfall in Krumpen, Bezirk Leoben, eine Verletzung zu.

Am Sonntagmittag, dem 17. November, verletzte sich ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Alpinunfall in Krumpen, im Bezirk Leoben. Das Mädchen war gemeinsam mit Freunden und ihren Eltern auf einer Wanderung rund um den Krumpensee, als sie an einer vereisten Stelle ausrutschte und sich den linken Fuß verstauchte. Dabei verletzte sie sich am Sprunggelenk und konnte nicht mehr selbstständig weitergehen oder absteigen.

Mädchen ins Krankenhaus gebracht

Die Mutter verständigte umgehend die Landeswarnzentrale über die Notrufnummer 140. Daraufhin wurden die Polizei, die Bergrettung Trofaiach und ein Rettungshubschrauber alarmiert, um das Mädchen zu retten. Nach dem Abtransport per Hubschrauber wurde das Mädchen in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben gebracht.