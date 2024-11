Bridgerton-Fans aufgepasst: Ein magischer Abend in Graz erwartet euch

Das Event des Jahres in Graz steht bevor! Am 9. Januar, 10. Januar und 14. Februar findet in der Stadt ein einzigartiges Konzert statt: „Candlelight: Best of Bridgerton on Strings“. Umgeben vom flackernden Schein unzähliger Kerzen können Besucher ihre Lieblingsmelodien aus der beliebten Netflix-Serie „Bridgerton“ in einer einzigartigen, neuen Interpretation erleben.

Musik aus der Serie Bridgerton

Das Konzert, das in der malerischen Herz-Jesu-Kirche stattfindet, wird vom talentierten Streichensemble United Intonations aufgeführt. Die Musiker bringen die berühmten Klänge der Shondaland-Serie zum Leben – von den mitreißenden, von den Roaring Twenties inspirierten Arrangements bis hin zu den klassischen Melodien, die den Erfolg der Serie untermalen. Das alles geschieht im stimmungsvollen Ambiente des Kerzenlichts, das die Atmosphäre des Abends noch verstärkt. Das Konzert verspricht ein unvergessliches Erlebnis, das sowohl Fans der Serie als auch Liebhaber klassischer Musik begeistern wird