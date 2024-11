Leoniden erreichen Höhepunkt: Sternschnuppenzauber über Österreich

Die Leoniden kommen! In der Nacht vom 17. auf den 18. November erreicht der weltweit sichtbare Sternschnuppenstrom seinen Höhepunkt. Auch in Österreich ist das Himmelsspektakel zu sehen.

Woher stammt der Name „Leoniden“? Der Name „Leoniden“ leitet sich vom Sternbild Löwe (lateinisch: Leo) ab. Grund ist, dass dort der Radiant des Sternschnuppenschauers liegt (also der Punkt, aus dem die Meteore zu kommen scheinen.

Entstehung der Leoniden: Erde trifft auf Partikelspur

Die Leoniden sind ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom, der seinen Höhepunkt jedes Jahr Mitte November erreicht. Sie entstehen, wenn die Erde die Staubspur des Kometen 55P/Tempel-Tuttle durchquert. Der Hintergrund ist folgender: Der Komet Tempel-Tuttle hinterlässt beim Umrunden der Sonne Staub, Gas und kleine Gesteinspartikel in seiner Umlaufbahn. Jedes Jahr kreuzt die Erde diese Partikelspur, meist im November. Die etwa sandkorngroßen Partikel treten mit sehr hoher Geschwindigkeit (ca. 71 km/s) in die Erdatmosphäre ein. Dabei entsteht ein Lichtphänomen: Durch die Reibung in der Atmosphäre verglühen die Partikel und erzeugen dabei helle Leuchtspuren, die wir auf der Erde als Sternschnuppen (Meteore) wahrnehmen.

Höhepunkt der Leoniden: Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde

In diesem Jahr sind die Leoniden von 6. bis 30. November zu sehen, in der Nacht auf den 18. November erreicht der Sternschnuppenstrom sein Aktivitätsmaximum. Die Leoniden können auf der ganzen Welt beobachtet werden, so auch in Österreich. Zwar ist dieser Meteorstrom nicht so aktiv wie die Perseiden, die heuer im August an ihrem Höhepunkt 100 Meteore pro Stunde über den Himmel flitzen ließen, doch die Experten rechnen heute Nacht immerhin mit bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde.

Tipps für Sternengucker Um die Leoniden bewundern zu können, braucht es absolute Dunkelheit. Begib dich also an einen dunklen Ort mit freier Sicht auf den Nachthimmel und gib deinen Augen circa 15 bis 20 Minuten Zeit, um sie an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Wenn du dich auf Leonidenjagd machen willst, beachte unbedingt die Wettervorhersage. Wird es kalt, vergiss nicht auf warme Kleidung und gegebenfalls eine Decke.

Sei nicht zu ungeduldig! Manchmal lassen die Sternschnuppen auf sich warten.

Häufig gestellte Fragen Was sind die Leoniden? Die Leoniden sind ein Sternschnuppen- bzw. Meteorstrom, der jedes Jahr im November am Nachthimmel zu sehen ist. Wie entstehen die Leoniden? Die Leoniden entstehen, wenn die Erde im November die Staubspur des Kometen Tempel-Tuttle durchquert. Dabei treten die winzigen Staubpartikel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein und verglühen, wodurch helle Sternschnuppen sichtbar werden. Wann treten die Leoniden auf? Die Leoniden sind heuer vom 6. bis zum 30. November sichtbar, das Aktivitätsmaximum erreichen sie in der Nacht vom 17. auf 18. November. Kann man die Leoniden auch in Österreich sehen? Die Leoniden sind weltweit am Nachthimmel sichtbar, so auch in Österreich. Wie viele Sternschnuppen werden in der Nacht vom 17. auf 18. November erwartet? In der Nacht auf den 18. November, in der die Leoniden ihr Aktivitätsmaximum erreichen, rechnen Experten mit bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 17:23 Uhr aktualisiert