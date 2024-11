Mit Herz und Hand: Ehrenamtliche Möglichkeiten in Graz

In Graz gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 17:25

In Graz gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ob in sozialen Projekten, kulturellen Einrichtungen oder im Bereich der Umwelt – die Stadt bietet viele Bereiche, in denen sich Menschen freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen können. Ehrenamtliches Engagement ist eine wertvolle Möglichkeit, die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Hilfe für Obdachlose: Essen und Unterkunft bereitstellen

Die VinziWerke unterstützen Menschen in Armut und bieten in ihren Einrichtungen Unterkunft für bis zu 450 Personen täglich. Zudem werden rund 1.700 Menschen mit Essen und Lebensmitteln versorgt. Die Organisation entstand 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg. Die VinziWerke suchen ehrenamtliche Helfer, um ihre gemeinnützigen Unterkünfte in Graz während der Wintermonate zu unterstützen.

Patenschaft für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge

Das ZEBRA-Interkulturelle Beratungs- und Therapiezentrum unterstützt seit 35 Jahren Menschen mit Migrationshintergrund sowie Geflüchtete auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten gesellschaftlichen Teilhabe. Als Fachstelle bietet es Institutionen, Gemeinden und Multiplikatoren Beratung und Prozessbegleitung in den Bereichen Migration, Flucht, Asyl, Teilhabe und Diversität. Die Organisation sucht Paten, die unbegleitete geflüchtete Jugendliche (14-17 Jahre), insbesondere Fluchtwaisen, langfristig begleiten.

Hilfe in der Frauennotschlafstelle

Die Caritas der Diözese Graz-Seckau ist eine der größten Hilfsorganisationen in der Steiermark mit über 2.100 Mitarbeiterinnen und 1.600 Ehrenamtlichen. Sie unterstützt Menschen in Not durch Notschlafstellen, Essensausgaben, ärztliche Versorgung und Beratung. Zudem bietet sie Pflege- und Betreuungsdienste, Bildungsangebote, Integrationshilfe für Migrantinnen und Flüchtlinge sowie Beschäftigungsprojekte. Es werden Freiwillige gesucht, die in der Frauennotschlafstelle der Einrichtung Haus FranzisCa unterstützen.

Von der Stadt in die Natur: Unterstützung im Garten

ILLUSIONS ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur, Soziales und Bildung unterstützt. Der Verein bietet Raum, Beratung und Unterstützung für eigene Projekte und organisiert Veranstaltungen, Workshops und Kurse. Ziel ist es, Menschen zu helfen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung mitzuwirken. Dabei wird die Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen und Kulturen gefördert. Die Arbeit basiert auf Freiwilligkeit, Demokratie und Anonymität. Der Verein sucht naturbegeisterte Helfer, die in den Gärten mitanpacken möchten.

Leitung einer Kinder-Spielgruppe

Jeden Dienstagvormittag wird im Pfarrzentrum St. Leonhard eine offene Kinder-Spielgruppe angeboten. Diese Gruppe fördert die Gemeinschaft und bietet einen Raum, in dem Eltern, Großeltern und Kinder zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Neues entdecken können. Die Gruppe lebt von Kreativität und neuen Ideen, um den Ablauf abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. Es wird ein Freiwilliger gesucht, der die Leitung der Gruppe übernimmt.