Totes Kind im Gemeindebau: Mustafa (4) wurde offenbar mit Messer getötet

In diesem Gemeindebau in Wien-Favoriten ereignete sich die schreckliche Tat.

Warum sollte eine Mutter ihr eigenes Kind töten? Das ist die Frage, die vielen durch den Kopf schwirrt. Der kleine Mustafa war erst vier Jahre alt – in diesem jungen Alter wurde auf brutale Weise seinem Leben ein Ende gesetzt.

Grauenhafte Szenen in Favoriten

Am heutigen Sonntag, dem 17. November 2024, gegen 7.30 Uhr betraten Polizisten die Wohnung in Wien-Favoriten. Es erwartete sie ein grauenhaftes Bild: die Mutter, eine 29-jährige Türkin, blutüberströmt, der Vater geschockt und der kleine Mustafa leblos. Keine Hoffnung auf Leben mehr, selbst der Notarzt stellte nur mehr den Tod des Buben fest. Mehr dazu in: Kind (4) tot in Wohnung aufgefunden.

Bub mit Messer getötet

Mustafas Verletzungen wiesen auf ein Tötungsdelikt hin. Noch dazu wurden ihm diese mit einem Messer zugefügt. Was war in der Gemeindebau in Wien-Favoriten heute passiert? Feststeht, dass der Vater den Notruf gewählt hatte und die Mutter vorläufig festgenommen und wegen ihrer Verletzungen (diese stammen auch von einem Messer) in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Noch viele offene Fragen

Warum, weshalb, wieso sollte jemand ein kleines Kind töten? Und noch viel eher: Warum sollte eine Mutter ihren eigenen Sohn töten? Man bedenke vor allem, dass die Mutter als Kindergartenassistentin arbeitete. Der Vater war Schichtarbeiter. Laut Nachbarn sei die Jungfamilie bislang nicht aufgefallen, heißt es in Medienberichten. Alle weiteren Hintergründe dieser Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien. Offen ist auch, wer der Mutter die Verletzungen zugefügt hat. Seitens der Polizei wurden weitere Einzelheiten zum Tathergang und zu den Vernehmungen noch nicht genannt.