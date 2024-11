Heimsieg für Graz: HSG besiegt West Wien

Die HSG Holding Graz gewinnt am 16. November im Heimspiel gegen Handball West Wien mit 30:26. Nach einer souveränen ersten Halbzeit, in der die Grazer sich bis zur 20. Spielminute eine 12:7-Führung erspielen, wehrt sich West Wien in der zweiten Hälfte und kämpft sich zurück ins Spiel. „Am Ende wurde es noch einmal spannend, alle haben aber einen kühlen Kopf bewahrt und wir gewinnen am Ende verdient“, so HSG Man of the Match Jovo Budovic.

Starkes Spiel in der ersten Halbzeit

Clemens Möstl eröffnet die Partie mit einem 7-Meter-Tor, gefolgt von einem Treffer von Thomas Scherr. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten stellt Grazer Torhüter Jovo Budovic den Gästen mit starken Paraden ein Bein und hilft seinem Team, bis zur Halbzeit eine komfortable 17:10-Führung herauszuspielen.

Schlussphase wurde spannend

Zu Beginn der zweiten Hälfte bauen die Grazer ihre Führung durch zwei schnelle Tore auf neun Treffer aus. Doch West Wien bleibt dran und verkürzt den Abstand zwischenzeitlich auf sieben Tore. In der Schlussphase wird es noch einmal spannend: Fünf Minuten vor dem Ende treffen die Wiener zum 23:26. Doch die Grazer behalten die Nerven, kontern erfolgreich und sichern sich am Ende einen verdienten 30:26-Heimsieg. „Sehr starke Torhüterleistung von den Grazern, unsere Deckung war nicht gut heute“, äußerte sich Andreas Dräger, Handballer bei West Wien. Nächste Woche steht das Auswärtsspiel gegen SC Kelag Ferlach an.