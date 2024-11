Austrittswelle: Österreichische Journalisten kehren X den Rücken

Veröffentlicht am 17. November 2024, 18:31 / ©Fotomontage Canva/X/Armin Wolf

Die Plattform Bluesky löst anscheinend X (vormals Twitter) immer mehr ab. Dieses Bild zeichnet sich jedenfalls in diesem Moment ab. Unter dem #eXit geben zahlreiche Journalisten und Journalistinnen aus Österreich, darunter auch Armin Wolf, Florian Klenk und Co., ihren Austritt aus X bekannt. Dies soll ein Zeichen aus Protest gegen die „Hate-Speech-Schleuder“.

Adieu Twitter. Ein #eXit.



Twitter („X“) war für mich für viele, viele Jahre Informationsquelle, Bassena, Arena, Marketing-Tool und Debattierklub. Hier habe ich viel gelernt, viel gesehen und oft gestritten. Hier habe ich auch viele Mitstreiter gewonnen. 1/ pic.twitter.com/yLXEj6U4Nr — Florian Klenk (@florianklenk) November 17, 2024

Wolf gibt Erklärung ab

In seinem Blog erklärte Armin Wolf im Detail seinen X-Austritt: „Vor zwei Jahren hat Elon Musk das Unternehmen übernommen — und sich vom ersten Tag an nach Kräften bemüht, sein 44 Milliarden-Dollar-Spielzeug als konstruktive Diskurs-Plattform zu zerstören. Die Moderations-Teams, die zumindest den ärgsten Irrsinn blockierten oder wieder löschten, wurden gefeuert, dafür die Werbe-Postings vervielfacht. Blaue Häkchen bekamen nicht mehr verifzierte Accounts, sondern alle anonymen Trolle, die bereit war, dafür zu zahlen. Schnell wurde offensichtlich, dass diese zahlenden Accounts viel öfter angezeigt wurden als alle anderen, während Tweets mit Links zu sinnvollen Inhalten ständig noch weniger Views bekommen. Weitaus am häufigsten sind jedoch die Postings von Eigentümer Musk zu sehen, bei denen automatisch im Algorithmus steht: ‚author_is_elon‘.“

„X wurde von Irren geflutet“

Wolf kritisiert weiter: „Twitter wurde X —und von Irren geflutet: Propaganda-Bots, Neonazis, Rassisten, Sexisten, Incels, Verschwörungsparanoiker, Fake News und Bullies ohne Ende. Und alles ohne Konsequenzen. Einen Account unter einem scheinbaren Klarnamen, auf dem praktisch jeder Tweet nach mehreren Paragrafen strafbar ist, bei X zu melden, ist eine völlig sinnlose Übung. Und natürlich gibt X — gegen alle gesetzlichen Vorschriften — die User-Daten dieser Trolle nicht heraus, womit sie auch juristisch nicht belangbar sind.“ X sei ohne die Blockier-Funktion seit langem unerträglich.

Das war‘s für mich mit Twitter.

Nach knapp 16 Jahren wird dieser Account stillgelegt.

Sie finden mich ab sofort auf Bluesky: https://t.co/O0WXEyWfVx – und natürlich auf meinem Blog.

Dort erkläre ich auch warum: https://t.co/dGAssLDmLh

Danke für viele super Jahre hier!#eXit — Armin Wolf (@ArminWolf) November 17, 2024

Elon Musk: „der Über-Troll“

Vor allem ist Wolf Elon Musk selbst ein Dorn im Auge. Musk verbreite „ohne jede Hemmung Verschwörungs-Fantasien, Desinformation und Fakes.“ X sei daher zur „Propaganda-Bühne für sein Polit-Abenteuer als Donald Trumps best buddy und eine gigantische Hate-Speech-Schleuder“ geworden. „Elon Musk hat Twitter kaputt gemacht.“

Wolf verlässt X

„Jetzt mag ich nicht mehr. Ich lege meinen Twitter-Account heute nach 5.757 Tagen still. Ich lösche ihn noch nicht ganz, weil ich die Plattform leider als tagesaktueller Journalist für meine Arbeit noch brauche.“ Und weiter: „Aber ich werde dort kein Wort mehr posten, keine Kommentare mehr lesen und nicht mehr reagieren, vor mir gibt es keine neuen Inhalte mehr. (Ob ich meine alten Tweets alle lösche, überlege ich noch.)“ Als neue Plattform werde Wolf ab sofort Bluesky ausprobieren.