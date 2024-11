Protest könnte für Verkehrschaos in der Wiener City sorgen

Am Montag findet in Wien ein Protest statt.

Verkehrsteilnehmer müssen sich laut ÖAMTC am Montag, 18. November, ab zirka 15 Uhr, auf Verzögerungen und Staus in der Wiener Innenstadt einstellen. Grund ist eine Demo der GPA, bei der mehrere Tausend Teilnehmende erwartet werden. Hintergrund der Demo sind die Kollektivvertrag-Verhandlungen der Sozialwirtschaft Österreich. Mehr dazu liest du in: Streit um Gehälter: In diesem Bereich drohen jetzt Proteste.