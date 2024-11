In Salzburg wurde ein international gesuchter Sexualstraftäter festgenommen.

In Salzburg wurde ein international gesuchter Sexualstraftäter festgenommen.

17. November 2024

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags, 17. November, kontrollierten Polizisten auf der Gasteiner Bundesstraße (B167) im Gemeindegebiet von Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, routinemäßig einen rumänischen Kastenwagen. Beim Beifahrer handelte es sich um einen 24-jährigen Mann aus Moldawien, der mittels internationalem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund für die Ausschreibung ist der Verdacht eines schweren Sexualverbrechens in Moldawien.

Festnahme

Die Polizisten nahmen den 24-Jährigen widerstandslos an Ort und Stelle vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnet nach Abschluss der Erstmaßnahmen die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an und leitete ein Auslieferungsverfahren nach Moldawien ein. Gegen den 24-Jährigen besteht zudem ein Einreise-und Aufenthaltsverbot im Schengen-Raum.