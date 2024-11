„Prost & Lei-Lei“: Villach feiert 70 Jahre Fasching mit JubiLEIumsbier

„Zum Jubiläum, 70 Jahre Villacher Fasching, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen, das JubiLEIumsbier, das wir gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern der Faschingsgilde eingebraut haben“, erklärt Oliver Plieschnig, regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union Österreich. Villacher Bier ist bereits seit vielen Jahren Partner des Faschings- und Brauchtumsvereins in Villach. „Es freut uns deshalb ganz besonders, dass man allen Villacher Närrinnen und Narren zum 70er mit dem JubiLEIumsbier ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk macht. Prost & Lei-Lei!“, pflichtet Gildenkanzler Karl Glanznig bei.

1111 JubiLEIumsseiterl zum Faschingsbeginn

Das Faschingsmärzen wurde in der Brauerei Villach gebraut und ist in der Faschingszeit in der 0,33l Einwegflasche erhältlich. Die bierliebenden Faschingsnarren erwartet ein aus Spezialmalzen und ausgewählten Aromahopfen gebrautes Bier, das ein leichtes Karamellaroma aufweist und laut Braumeister Lukas Scharf durch einen „angenehm süffigen Charakter“ besticht. Um mit der Villacher Bevölkerung den Fasching gebührend zu begrüßen und sie geschmacklich auf die närrische Zeit einzustimmen, wurden zu Faschingsbeginn ab 11.11 Uhr 1111 Seiterl des Villacher JubiLEIumsbieres in der Innenstadt ausgegeben.