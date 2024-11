270.000 Euro im Kastenwagen: 27 Kilo Cannabis sichergestellt

In Salzburg wurden bei einer Fahrzeugkontrolle im August 27 Kilo Cannabis sichergestellt.

Veröffentlicht am 17. November 2024

Am 10. August 2024 führten Polizisten im Bereich Stuhlfelden eine gezielte Fahrzeugkontrolle durch und überprüften dabei auch einen verdächtigen Kastenwagen. Bei diesem Fahrzeug waren sämtliche Laderaumfenster mit Klebeband abgedeckt, was das Interesse der Beamten weckte. Der 59-jährige ungarische Fahrer gab an, Gesundheitsprodukte zu transportieren. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten sechs große Kartons im Laderaum und ein starker Geruch von Cannabis war wahrnehmbar. Auf Nachfrage erklärte der Fahrer, dass es sich um legale Cannabisprodukte (CBD) handele, konnte jedoch keine entsprechenden Nachweise vorlegen.

Grenzwerte des Suchtmittelgesetzes überschritten

Wegen der Verdachtsmomente nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und sicherten die Cannabisprodukte für eine genauere Untersuchung. Die folgenden Ermittlungen des Bezirkskriminaldienstes Zell am See in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Salzburg sowie die Laboranalyse der sichergestellten Produkte ergaben, dass es sich bei der Ladung von insgesamt über 27 Kilogramm um illegales Cannabis handelte, das die Grenzwerte des Suchtmittelgesetzes überschritt. Der Straßenverkaufswert dieser Menge wurde auf nahezu 270.000 Euro geschätzt.

Weiterer Tatverdächtiger ermittelt

Während der Ermittlungen konnte auch ein 56-jähriger Österreicher als weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden. Nach Abschluss der Ermittlungen werden beide Männer der Staatsanwaltschaft Salzburg übergeben.