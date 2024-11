Melissa Naschenweng hoffte auf ein Wunder – und das Wunder geschah

Melissa Naschenweng beendete ihre Tour mit einem Abschlusskonzert in der Olympiahalle in München.

Melissa Naschenweng beendete ihre Tour mit einem Abschlusskonzert in der Olympiahalle in München.

Seit September reiste Melissa Naschenweng durch Österreich und Deutschland und rockte im Rahmen ihrer Bergbauernbuam-Tour die Bühnen. Am 16. November fand schließlich das große Finale der Tour in der Olympiahalle in München statt. Was die Fans vorher nicht wussten: Der Termin war offenbar in Gefahr.

Ärzteteam päppelte Naschenweng auf

„Rettung auf den letzten paar Metern vor dem Finale“, beginnt ein Posting in einer Instagram-Story von Naschenweng. Sie erkrankte bei ihrem Tourstopp in Innsbruck und habe „ehrlich auf ein Wunder gehofft“, erklärte die Schlagersängerin weiter. Und das Wunder geschah. Naschenweng war fit genug, um in München eine spektakuläre Show abzuliefern. Dies verdankt sie nicht zuletzt ihrem medizinischen Team, wie sie ebenfalls auf Instagram erklärt: „Danke an die Spitzenärzte, die uns seit Donnerstag versorgt und betreut haben, um uns diesen Tourabschluss noch zu ermöglichen!“