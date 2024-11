Eskalation vor Diskothek: Mehrere Verletzte und Festnahmen

In Lienz kam es am frühen Morgen vor einer Diskothek zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 19:58 / © BMI/Gerd Pachauer

Ein 28-jähriger Österreicher geriet am 17. November 2024 gegen 5 Uhr vor einer Diskothek in Lienz in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Laut bisherigen Ermittlungen steht der Mann im Verdacht, zwei männliche Diskothekenbesucher durch Faustschläge ins Gesicht verletzt zu haben. Während die Polizei vor Ort die Anzeige aufnahm, eskalierte die Situation erneut: Einer der vermeintlichen Opfer, ein 27-jähriger Österreicher, attackierte plötzlich den 28-jährigen Beschuldigten mit einem Faustschlag. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

17-Jähriger hat Schneidezahn verloren

Im weiteren Verlauf meldete sich ein weiteres Opfer, ein 17-jähriger Österreicher, der angab, ebenfalls vom 28-Jährigen grundlos ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Dabei sei ihm ein Schneidezahn abgebrochen. Aufgrund dieser Aussage und des aggressiven Verhaltens des 28-Jährigen wurde auch er festgenommen. Der Mann widersetzte sich der Festnahme heftig, schlug auf die Beamten ein und versuchte, sie wegzustoßen. Dennoch gelang es den Polizisten, den Mann unter Kontrolle zu bringen.

28-Jähriger war alkoholisiert

Sowohl der 28-Jährige als auch der 27-jährige Angreifer wurden zur weiteren Klärung des Sachverhalts auf die Polizeiinspektion Lienz gebracht. Beide Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden im Bezirkskrankenhaus Lienz ambulant behandelt. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 28-Jährigen fiel positiv aus. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt, jedoch wurden Ausrüstungsgegenstände und Uniformteile beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.