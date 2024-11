Am Zebrastreifen: Fußgängerin frontal von Auto erfasst

In Vorarlberg wurde am 17. November eine Fußgängerin von einem Auto verfasst.

Am 17. November 2024 ereignete sich gegen 13.35 Uhr in Hohenems auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte an der Kreuzung zur Hochquellenstraße bei grüner Ampel nach links abbiegen. Aufgrund der Sonne, die ihn blendete, hatte der Lenker eingeschränkte Sicht und übersah eine 59-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grünlicht den Zebrastreifen in Richtung Stadtzentrum überquerte.

Fußgängerin verletzt

Der Wagen erfasste die Frau frontal, wodurch sie zu Boden stürzte. Die Verletzte klagte über Schmerzen im Beckenbereich. Zwei Zeuginnen des Vorfalls leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.