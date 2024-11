Torfeuerwerk in Ljubljana: KAC holt sich den Auswärtssieg

Um 18 Uhr startete am 17. November die ICE-Partie Olimpija Ljubljana vs. EC-KAC in der Hala Tivoli in der slowenischen Hauptstadt. Vor dem Match rangierten die Slowenen mit 30 Punkten auf Platz 4 der Tabelle, während der KAC mit 24 Punkten Platz 8 besetzte. Von der Punktedifferenz ließen sich die Rotjacken jedoch nicht beirren und lieferten sich am Sonntagabend ein hartes Duell mit den slowenischen Drachen.

Torstarkes erstes Drittel

Bereits in der dritten Minute kann der KAC nach einem Tor von Bischofberger in Führung gehen, doch die Freude währt nicht lange. In Minute 5 kontert Ljubljana und Kerbashian gleicht zum 1:1 aus. Zwei Minuten später fällt das nächste Tor durch Mahkovec und die Slowenen haben nun die Nase vorn. In der 13. Minute bauen sie ihren Vorsprung mit einem Tor von Simsic zum 3:1 aus. Kurz vor Drittelpfiff schafft Herburger ein Rückhandtor, somit endet das erste Drittel torstark mit einem 3:2.

KAC geht im zweiten Drittel in Führung

Zu Beginn des zweiten Drittels vergeben die Klagenfurter zwei Chancen, bevor es in der 30. Minute scheppert und Hochegger den Ausgleich erzielt. In der 37. legt Pastujov nach und schießt den Puck erneut für den KAC ins Tor. Bei Abpfiff des zweiten Drittels ist der KAC somit mit 3:4 in Führung.

Spannung bis zum Schluss

Doch gleich nach Anpfiff gehen die slowenischen Drachen zum Angriff über und in der 42. Minute trifft Gregorc ins lange Kreuzeck. Gleich darauf kommt es zu einer Schlägerei auf dem Eis, bei der sich die Klagenfurter und die Slowenen nichts schenken. Da die Slowenen begonnen haben dürften, lautet die Schiedsrichterentscheidung: Powerplay für den KAC. Nachdem die Drachen wieder vollzählig sind, gehen sie in der 49. Minute nach einem abgefälschten Tor in Führung. Doch dann geben die Klagenfurter alles: In der 51. netzt Bischofberger für die Rotjacken ein, bevor in der 56. und 57. zwei weitere Tore für den KAC fallen. Damit war die Partie entschieden und die Klagenfurter können sich über den 7:5-Auswärtssieg freuen.