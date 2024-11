Schnee, Regen und Sonne: Die Woche startet wechselhaft

Die Woche beginnt in der Steiermark zunächst trüb, doch im Laufe des Tages lockert sich der Himmel zunehmend auf.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 20:47 / ©5 Minuten

Am Montag bleibt es den Großteil des Tages über stark bewölkt, im Südosten ist es anfangs auch trüb durch Hochnebel. „Besonders entlang der Alpennordseite halten sich längere Zeit dichte Wolken, die in den Morgenstunden noch leichten Regen oder Schnee bringen können. Stellenweise besteht Glatteisgefahr. Am Nachmittag klart es jedoch auf und es wird überwiegend sonnig und trocken“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig aus südlicher bis westlicher Richtung. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag je nach Region von Nordwest nach Südost auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.