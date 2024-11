Bitte lächeln mit Herz: Der 46. Kärntnerball in Bildern

Chorleiter Stefan Gruber und der Chor der Kärntner in Graz eröffnete mit einem stimmungsvollen "Kärntner in da Steiermårk".

Am Samstag wurde in der Grazer Seifenfabrik beim 46. Kärntnerball die Verbundenheit zwischen der Steiermark und Kärnten gefeiert. Zahlreiche Gäste nahmen an dem rauschenden Fest teil und lauschten den Chören beim Offenen Singen, schwangen das Tanzbein zu den Jungen Fidelen Lavanttalern oder in der Disco und unterhielten sich prächtig bei Speis und Trank. Wir haben die schönsten Momente für euch festgehalten.

©5 Minuten | Die jungen fidelen Lavanttaler sorgten beim 46. Kärntnerball ordentlich für Stimmung.

Natürlich durfte bei dem Kärnten-Steiermark-Event auch unser 5-Minuten-Herzerl nicht fehlen, mit dem viele Besucherinnen und Besucher begeistert ein Foto machten.