Häusliche Gewalt in Wolfsberg: Mann schlägt Expartnerin blutig

In Wolfsberg kam es gestern Nacht zu einem Fall häuslicher Gewalt.

In Wolfsberg kam es gestern Nacht zu einem Fall häuslicher Gewalt.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 06:09 / ©Fotomontage Canva

In der Nacht vom 17. auf den 18. November schlug ein 38-jähriger Mann seiner 43-jährigen Ex-Lebensgefährtin in einer Wohnung in Wolfsberg im Zuge einer verbalen Diskussion plötzlich ins Gesicht, wodurch das Opfer eine blutende Wunde im Mund erlitten haben soll. Aufgrund des Vorfalles wurde durch die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der erforderlichen Erhebungen wird der Mann angezeigt.