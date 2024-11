Unfall in Finkenberg fordert drei Verletzte – Lenker alkoholisiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Finkenberg (Bezirk Schwaz) wurden drei Personen verletzt.

Gegen 16.40 Uhr lenkte ein 39-jähriger Deutscher seinen Wagen auf der Tuxer Landesstraße (L-6) aus Richtung Finkenberg kommend bergwärts in Richtung Tux. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Österreicher mit seinem Auto in Richtung Mayrhofen talwärts. „Im Bereich von Straßenkilometer 6,600 geriet der 24-Jährige mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden PKW des Deutschen. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Unfalllenker sowie eine im Auto des 39-jährigen Deutschen mitfahrende Frau unbestimmten Grades verletzt“, informiert die Polizei.

24-Jähriger alkoholisiert

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die Verletzten zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein mit dem 24-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L-6 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.