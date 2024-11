Teurer Spaß: 15-Jähriger zerstört Krampusmaske in Klagenfurt

Einem Krampus wurde gestern bei einem Lauf in Klagenfurt die Maske vom Kopf gerissen.

Veröffentlicht am 18. November 2024

Wild ging es bei einem Krampuslauf in Klagenfurt am Wörthersee am 17. November zu. Ein 15-jähriger Klagenfurter beschädigte eine Krampusmaske, indem er diese dem Träger vom Kopf riss. Solche Larven sind bekanntlich nicht günstig: Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.