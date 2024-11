Darum zogen die JUNOS als Dinosaurier verkleidet durch Graz

In Graz waren am 16. November Dinosaurier unterwegs.

In Graz waren am 16. November Dinosaurier unterwegs.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 06:40 / ©JUNOS

Die JUNOS, die Jugendorganisation der NEOS, setzten am 16. November ein humorvolles, aber dennoch ernstzunehmendes Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach „veraltete Politik in der Steiermark“. In Dinosaurier-Kostümen forderten sie einen Bruch mit „überholten politischen Konzepten“ und plädierten für innovative, zukunftsorientierte Lösungen.

Erneuerung der Politik

Mit dieser Aktion, bei der Mitglieder der JUNOS Steiermark in Dinosaurier-Kostümen durch die Grazer Innenstadt zogen, wollten sie auf die ihrer Meinung dringende Notwendigkeit einer Erneuerung der steirischen Politik hinweisen. „Die Dinosaurier stehen symbolisch für eine Politik, die in der Vergangenheit feststeckt und nicht bereit ist, sich den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen“, erläuterte Helene Paar, die Vorsitzende der JUNOS Steiermark.

Reformen für die Zukunft junger Menschen

Paar kritisiert besonders die mangelnde Bereitschaft zur Innovation in Bereichen wie Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz. „Wir brauchen dringend Reformen, die uns jungen Menschen Perspektiven bieten, das heißt beste Bildung, Entlastung für Jugendliche und das Versprechen, dass man sich selbst etwas aufbauen kann, muss wieder gelten“, betonte Paar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 07:04 Uhr aktualisiert