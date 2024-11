Traurige Gewissheit: Vermisster Taucher tot geborgen

In Feldkirchen an der Donau kam es am gestrigen Sonntag, den 17. November 2024, zu einem tödlichen Tauchunfall. Der 55-jährige Taucher suchte ab zirka 11 Uhr alleine im Mühldorfer Weiher nach Golfbällen. Gegen 15 Uhr startete er schließlich seinen dritten Tauchgang. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet: „Als der Taucher aber deutlich über der Tauchzeit noch immer nicht an der Wasseroberfläche erschien, setzte eine 55-Jährige aus Wien einen telefonischen Notruf ab.“ Eine große Suchaktion wurde eingeleitet, die letztlich für traurige Gewissheit sorgte. Der vermisste Taucher aus Perg konnte um 17.45 Uhr nur mehr regungslos am Seeboden aufgefunden werden. Auch eine Reanimation blieb erfolglos.

Im Einsatz standen An dem Such- und Bergungseinsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen an der Donau, Mühldorf, FF-Taucher der Stützpunkte St.Martin im Mühlkreis und Aschach an der Donau, die Österreichische Wasserrettung, der Arbeiter-Samariter-Bund Feldkirchen an der Donau, das Team NEF Eferding, das Rote Kreuz sowie zwei Streifen der Polizei beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert