Giftiger Löschschaum: Millionen Feuerlöscher müssen getauscht werden

Ein Handfeuerlöscher ist in den meisten Institutionen zu finden, auch viele Privathaushalte haben einen für den Notfall vorrätig. Doch nun steht eine große Änderung an: Der Löschschaum in vielen älteren Modellen enthält PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) – und das ist nur mehr bis 4. Juli 2025 erlaubt. Somit müssen bis dorthin alle Feuerlöscher, die diese giftigen Chemikalien enthalten, ausgetauscht werden – laut ORF-Bericht soll sich die Zahl der Geräte, die ausgewechselt werden müssen, im Millionenbereich bewegen.

PFAS: Die „ewigen Chemikalien“

Doch der Reihe nach. Was versteht man eigentlich unter PFAS? Diese Substanzen werden auch als „ewige Chemikalien“ bezeichnet, da sie nur schwer abbaubar sind. PFAS werden in Feuerlöschern eingesetzt, weil sie hitzebeständig sind und einen schützenden Film bilden, der Brände (insbesondere Flüssigkeitsbrände) effektiv erstickt. Sie verhindern die Freisetzung brennbarer Gase und verbessern die Löschleistung – doch die Effizienz hat einen Preis.

Große Belastung für Umwelt und Gesundheit

Die ewigen Chemikalien sind erwiesenermaßen schlecht für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Sie können gesundheitliche Probleme wie Hormonstörungen, Krebs und Immunsystembeeinträchtigungen verursachen. Gelangen sie in die Umwelt, verschmutzen sie Böden und Gewässer, da sie praktisch nicht abbaubar sind. Doch Löschschaum macht nur einen Bruchteil der PFAS-belasteten Stoffe aus. Mittlerweile sind die Chemikalien fast omnipräsent – sei es in Alltagsgegenständen wie Kosmetika, Imprägniermitteln oder Lebensmittelverpackungen oder in Mensch und Tier. Vor allem über Lebensmittel wie Trinkwasser, Fische und Meeresfrüchte sowie Eier und Eiprodukte gelangen die Gifte in den menschlichen Organismus. Sogar in der Antarktis wurden Spuren der giftigen Substanzen nachgewiesen.

PFAS-haltiger Löschschaum nur mehr bis Juli erlaubt

Aus diesen Gründen ist in naher Zukunft mit einem EU-weiten PFAS-Verbot in Feuerlöschern zu rechnen, wie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) auf seiner Homepage informiert. Aktuell darf Löschschaum, der PFAS enthält, zur Bekämpfung von Bränden der Brandklasse B verwendet werden – doch nur unter der Voraussetzung, dass das Löschwasser vollständig aufgefangen und ordnungsgemäß entsorgt werden kann und nur noch bis zum 4. Juli 2025. Der Einsatz von PFAS-haltigem Löschschaum zu Ausbildungszwecken ist bereits jetzt verboten.

Austausch kann teuer werden

Bis Juli 2025 müssen somit alle Feuerlöscher mit PFAS-haltigem Löschschaum ausgetauscht werden. Wie Thomas Marinitsch von der Firma Minimax gegenüber dem ORF schätzt, sollen in Österreich noch Millionen Geräte mit PFAS-Schaum in Umlauf sein. Vor allem für Unternehmen und große Institutionen, die gleichzeitig alle Feuerlöscher auswechseln, kann das ein teurer Spaß werden. Darum ist es ratsam, bald mit dem Austausch zu beginnen und die Feuerlöscher nach und nach auszuwechseln.

So erkennst du, ob dein Löschschaum PFAS enthält

Doch woher weiß ich, ob mein Feuerlöscher PFAS enthält? Um herauszufinden, ob dein Feuerlöscher PFAS enthält, kannst du die Produktinformationen oder die Sicherheitsdatenblätter des Schaumlöschmittels zurate ziehen. Immer häufiger kommt auch die Kennzeichnung „PFAS-frei“ vor. Auch der Hinweis auf die Abwesenheit von Fluor ist gemäß BMK ein Indiz dafür, dass der Löschschaum keine PFAS enthält. Laut BMK enthalten folgende Schaummittel jedenfalls die „ewigen Chemikalien“:

Welche Schaummittel enthalten PFAS? AFFF – wasserfilmbildende Schaummittel

AFFF (AR) – alkoholbeständig

FP – Fluor– Proteinschaummittel

FP (AR) – alkoholbeständig

FFFP – wasserfilmbildende Fluor-Proteinschaummittel

FFFP (AR) – alkoholbeständig