Millionen aufs Konto: Österreicher hat Glück – und wird reich

Genau 5.075.162,60 Euro – also fast 5,1 Millionen Euro – war jener Lotto-Tipp eines Österreichers wert, den er wohl in der Steiermark abgegeben hat, wie „heute.at“ online berichtet. Nur diese eine Person hatte die richtigen sechs Zahlen am Schein und damit den Millionen-Jackpot geknackt. Dieser Gewinn war aber nicht der höchste in der Steiermark in diesem Jahr. Mehr dazu hier: Lotto-Sensation! Steirer gewinnt über 11 Millionen Euro. Bei insgesamt sechs Österreichern hat nur eine Zahl auf das große Glück gefehlt – sie bekommen für ihre Fünfer mit Zusatzzahl jeweils etwas über 30.000 Euro ausgezahlt.

Das sind die Lotto-Gewinnzahlen vom 17. November 2024: 7, 8, 11, 16, 26, 40 Zusatzzahl: 44

Fünf Joker-Gewinner bekommen je über 56.000 Euro

Neben der Lotto-Ziehung wurden wie üblich auch die Lotto-Plus und die Joker-Zahlen gezogen. Während es bei Lotto-Plus keinen „Sechser gab“, haben gleich fünf Österreicher die richtigen Zahlen beim Joker gehabt. Für jeden von ihnen gibt es jetzt jeweils über 56.000 Euro aufs Konto.