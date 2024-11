Polizeischüler als Lebensretter: „Ein Helferherz hab ich schon lange“

Beim Hemmahaus in Friesach ereignete sich der Unfall, bei dem Alexander Steiger zum Ersthelfer und Lebensretter wurde.

Beim Hemmahaus in Friesach ereignete sich der Unfall, bei dem Alexander Steiger zum Ersthelfer und Lebensretter wurde.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 08:52 / ©Fotomontage Canva/Google Street View

Am 12. November war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit in Friesach mit dem Auto unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und in eine Begrenzungsmauer krachte. Zur gleichen Zeit befand sich der 22-jährige Polizeischüler Alexander Steiger gerade auf dem Weg zur Arbeit und beobachtete den Unfall. Sein entschlossenes und beherztes Eingreifen retteten dem Mann das Leben. Wir haben mit dem angehenden Polizisten über seinen Einsatz gesprochen.

Unfallfahrt endet in Begrenzungsmauer

„Ich war gerade auf dem Weg zur Dienststelle, als mir der Herr mit seinem PKW mitten auf der Straße entgegengekommen ist“, erzählt Steiger im 5-Minuten-Interview. „Ich hab zuerst angenommen, der Fahrer wird alkoholisiert sein, weil er relativ knapp bei meinem Auto vorbeigefahren ist“, so Steiger weiter. Dann habe er im Rückspiegel beobachtet, wie der Mann immer wieder rechts und links gegen den Gehsteig fuhr, bis es plötzlich krachte: Die schwankende Fahrt endete in einer Begrenzungsmauer.

Schnelles Handeln rettet Leben

Sofort drehte Steiger um und eilte zur Unfallstelle. „Ich wollte mit dem Herrn reden, doch er war nicht ansprechbar. Seine Stirn war komplett verschweißt und er hat nur geschnauft und auf nichts reagiert“, schildert der Polizeischüler die Situation. Sofort verständigte er die Rettung. Die Einsatzkräfte fragten übers Telefon, ob er den Mann aus dem Auto befreien könnte, was Steiger jedoch aufgrund von Platzmangel nicht gelang. Doch weitere Hilfe nahte. „Gleich nachdem ich aufgelegt hatte, kam plötzlich ein Rettungssani zufällig an der Unfallstelle vorbei“, so Steiger. Gemeinsam schafften sie es, den Mann aus dem Auto zu befreien und ihn in die stabile Seitenlage zubringen.

„Plötzlich atmete der Mann nicht mehr“

Doch gleich darauf folgte der nächste Schock: „Plötzlich atmete der Mann nicht mehr“, erzählt der 22-Jährige. Die beiden reagierten sofort: „Wir haben ihn dann auf den Rücken gedreht und seine Jacke aufgemacht, dann machte er einen Schnapper und holte wieder Luft.“ Für kurze Zeit war der Mann sogar ansprechbar, bevor er wieder bewusstlos wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, gaben sie ihm Sauerstoff, schlossen ihn an die notwendigen Geräte an und transportierten ihn ins Krankenhaus.

Ruhig geblieben, Leben gerettet

Der Polizeischüler meisterte die Situation mit Bravour und handelte genau nach Lehrbuch. „Ich bin es komplett ruhig angegangen, bin nicht in Panik geraten. Ich hab mir genau überlegt, was ich als Nächstes mache“, antwortet er auf die Frage, wie er sich in der Situation gefühlt habe. Sicherheit gab ihm auch die Anwesenheit des Notfallsanitäters, der zufällig vorbeikam und mit ihm gemeinsam Erste Hilfe leistete.

Ein Helferherz seit Kindheitstagen

Eine Laufbahn als Polizist stand bei dem 22-Jährigen nicht immer auf Platz 1 der Karrierewunschliste, wie er im 5-Minuten-Gespräch verrät: „Zuerst wollte ich Berufsfeuerwehrler werden, aber als ich bei meinen Feuerwehreinsätzen immer öfters mit Polizisten ins Gespräch kam, stieg mein Interesse an diesem Beruf.“ Privat verbringt er gern Zeit mit seiner Familie und pflegt sportliche Hobbys wie Trainieren oder Laufen. Einen großen Stellenwert in seinem Leben hat auch im Privaten der Dienst an der Gemeinschaft. Ehrenamtlich ist Steiger bereits seit seinem zehnten Lebensjahr für die Feuerwehr im Einsatz: „Ein Helferherz hab ich schon lange“, erklärt der 22-Jährige abschließend schmunzelnd.