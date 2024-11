Kärntner Floorball-Derby: VSV holt sich den Auswärtssieg

In der Sporthalle Lerchenfeld fand am 16. November ein Kärntner Floorball-Derby statt: In der grenzüberschreitenden „3 Nations IFL/Bundesliga“ traf der KAC Floorball am 5. Spieltag auf den VSV Unihockey. Auch Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser ließ sich – wie über 300 Fans – das besondere Spiel nicht entgehen und zeigte sich begeistert von der intensiven, schnellen und trickreichen Partie. „Eine volle Halle zeigt, dass Floorball immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich wünsche beiden Teams, dass sie sich international so gut behaupten wie bisher und die Kärntner Farben weiterhin so gut repräsentieren“, so der Landeshauptmann im Vorfeld des Spiels. Am Ende behielt der VSV Unihockey mit einem 8:6 die Oberhand und feierte einen Auswärtssieg. Bereits in der Vorsaison lieferten sich die beiden Kärntner Rivalen zwei enge Kopf-an-Kopf-Rennen, welche ebenfalls die Draustädter jeweils knapp für sich entscheiden konnten.

©LPD/Kuess Landeshauptmann Peter Kaiser mit Spielern sowie VSV-Obmann Stefan Rainer (rechts), KAC-Vorstandsmitglied Roland Grabner (2. v. l.) sowie Dieter Schmied. ©LPD/Kuess Peter Kaiser wünscht den beiden Kärntner Floorball-Mannschaften weiterhin viel Erfolg.