Tragischer Fund: Toter nach Kärntner Krampuslauf

Am Samstag fand in Treibach der traditionelle Krampuslauf statt. Einer davon war ein 24-jähriger Kärntner, für den der Abend tragisch endete. Nach dem Lauf soll er noch in der Disco gefeiert haben, bevor er sich zu seinem Auto begab, das er auf dem Parkplatz in der Nähe eines Supermarktes abgestellt haben soll. Anscheinend hatte er vor, darin zu schlafen. „Er dürfte sich ins Auto gesetzt und die Standheizung eingeschaltet haben“, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten den weiteren Verlauf. Doch es folgte ein Schlaf ohne Erwachen.

Obduktion soll Todesursache klären

In der Früh wurde der 24-Jährige tot in seinem Auto sitzend von Passanten gefunden, wie die LPD auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Ob eine defekte Standheizung die Ursache für seinen Tod war, kann momentan noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Seitens der Landespolizeidirektion heißt es dazu: „Es gibt jetzt noch eine Obduktion, die im Laufe der Woche stattfinden wird. Dabei wird die Todesursache abgeklärt.“ Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 10:13 Uhr aktualisiert