Anzeigenhauptmeister macht nun auch in Österreich Jagd auf Falschparker

Der Anzeigehauptmeister. Dieser Name ist wohl weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Der 18-jährige Niclas Matthei wurde durch seine Anzeigen von Verkehrsverstößen, insbesondere von Falschparkern, landesweit bekannt. Jetzt geht er auch in Österreich auf die Jagd nach Falschparkern.

„Es ist passiert.“

„Es ist passiert. Der Anzeigenhauptmeister ist nach Österreich eingeritten. Jetzt können die dortigen Falschparker einpacken“, teilt er in einem Instagram-Posting mit. Matthei war für etwa zwei Stunden in den oberösterreichischen Regionen Schardenberg, Münzkirchen und Schärding unterwegs. Wie die Krone berichtet, erwischte der Anzeigenhauptmeister in Aich ein Auto ohne Kennzeichen auf einer Grünfläche. In Münzkirchen wurden einige Linksparker abgestraft. Die Autofahrer dürften mit dem Besuch des Anzeigenhauptmeisters, wohl nicht so eine Freude gehabt haben!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 09:52 Uhr aktualisiert