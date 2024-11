Mustafa (4) erstochen: Neue Details zu Familiendrama bekannt

Der vierjährige Mustafa wurde in Wien getötet.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 10:24 / ©5 Minuten

Ein wahres Drama spielte sich am Sonntag, dem 17. November 2024, in der Wohnung in Wien-Favoriten ab. Um 7.30 Uhr betraten Polizisten die Räumlichkeiten, wo sie ein schreckliches Bild erwartete. „In der Wohnung fanden sie einen leblosen vierjährigen Buben, den Vater, der kurz zuvor den Notruf wählte und die Mutter, die ebenso Verletzungen aufwies, vor“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Für den vierjährigen Mustafa kam jede Hilfe zu spät. 5 Minuten berichtete. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Unter Verdacht steht die Mutter.

War Mustafas Mutter psychisch krank?

Der vorläufige gerichtsmedizinische Befund ergab schließlich, dass der Vierjährige durch Schnitte und Stiche tödlich verletzt wurde. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Mehr dazu in: Totes Kind im Gemeindebau: Mustafa (4) wurde offenbar mit Messer getötet. Viele Fragen in dem Fall sind allerdings noch offen. Wieso sollte eine Mutter ihr eigenes Fleisch und Blut töten? Von der Polizei heißt es dazu: „Die 29-Jährige konnte bisher noch nicht einvernommen werden, da sie sich noch im Krankenhaus befindet. Hintergrund der Tat dürfte eine psychische Erkrankung der Mutter sein.“

