Wenn du einen von diesen sieben Männern kennst, ruf die Polizei

Am 7. Juli 2024 gegen 21.20 Uhr haben die derzeit unbekannten Männer ihre Opfer vermutlich nach vorheriger Absprache verfolgt und an unterschiedlichen Stellen eingeholt. Was folgten, waren Attacken mit Messer, Hammer, Teleskopschläger und Schlagringen – so die Beschuldigungen. Die Opfer wurden schwer verletzt. Einige der Tatverdächtige wurden bereits erfolgreich ausgeforscht. Nun konnten Lichtbilder weiterer Tatverdächtige ausgewertet werden.

©LPD Wien | Nach diesen sieben Burschen wird gesucht.