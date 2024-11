Krampus-Night 2024: Furcht und Freude in Villach-Manhattan

Die wilden Gesellen sorgten für eine unvergessliche Krampus-Night 2024 in Villach.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 12:44 / ©Manuel Molzbichler

Am 17. November fand die Krampus-Night 2024 in Villach-Manhattan statt. Die Veranstalter sprechen von einem „Fest voller Freude, Tradition und unvergesslicher Momente“. Hunderte Besucherinnen und Besucher strömten am vergangenen Wochenende zum dritten Krampus- Familiennachmittag und zur sechsten Krampus-Night, um gemeinsam mit den Manhattan Teifln das Brauchtum zu feiern.

©Manuel Molzbichler Die Krampusse begeisterten die Besucher der Krampus Night 2024 … ©Manuel Molzbichler … mit furchteinflößenden Masken und tollen Auftritten.

Buntes Kinderprogramm mit Krampus und Nikolaus

Beim Kinderprogramm zeigte sich der Krampus von seiner freundlichen und sanften Seite: Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Krampusruten zu binden und so selbst kreativ in die Welt des Brauchtums einzutauchen. Besonders beliebt war das Engelspostamt, bei dem die Kleinen ihre Weihnachtswünsche übermitteln konnten. Auch der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, einen Abstecher nach Villach-Manhattan zu machen und sich mit den Kindern fotografieren zu lassen.

©Manuel Molzbichler Bei der Krampus-Night in Villach wurde … ©Manuel Molzbichler … das Brauchtum hochgehalten.

Furchteinflößende Masken und magische Atmosphäre

Fünf Krampusgruppen mit rund 60 Teilnehmern brachten das gelebte Brauchtum auf die Bühne. Mit ihren furchteinflößenden Masken und detailreichen Kostümen zogen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann. Der Klang der Glocken und die mystische Atmosphäre ließen die Herzen von Krampus-Fans höherschlagen. „Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle, die dieses Event möglich gemacht haben“, erklären die Manhattan Teifln, die unter der Leitung von Katharina Hausmann stehen. Die Krampusgruppe blickt schon voller Vorfreude auf die Krampus-Night 2025, um gemeinsam mit den Besuchern „erneut ein Fest voller Magie, Gemeinschaft und Tradition zu feiern“.