Grippe, Corona & Co: Krankenstände in Kärnten nehmen zu

„Krankenstände aufgrund von grippalen Infekten und echter Grippe steigen wieder“, heißt es in einer Presseaussendung der Österreichischen Gesundheitskasse vom 18. November. Auch in Kärnten lagen in der Kalenderwoche 46 mehr Menschen mit Grippe, grippalem Infekt oder Corona flach als in der Woche davor. 12.391 Krankenstände wurden der ÖGK in der Vorwoche in Kärnten insgesamt gemeldet, wobei 3.078 auf grippale Infekte, 20 auf die Influenza und 128 auf Corona zurückgehen. In der Kalenderwoche 45 waren es noch 2.757 Krankenstände aufgrund von grippalen Infekten, sieben Influenzafälle sowie 172 Covid-Fälle. In Bezug auf die Coronazahlen ist zu beachten, dass Covid-19 seit 1. Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist, weswegen weniger getestet wird. Die Dunkelziffer könnte also durchaus höher sein.

Grippeimpfung kostenlos verfügbar

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter appelliert an die Menschen, sich die kostenlose Grippeimpfung zu holen: „Eine echte Grippe ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung. Eine Grippeimpfung schützt Sie. Vor allem chronisch Kranke, Menschen ab 60 Jahre sowie Schwangere sollten sich impfen lassen, da bei ihnen ein erhöhtes Risiko besteht, dass die Erkrankung schwerwiegende Folgen hat.“ Die Impfstellen, bei denen sich alle in Österreich lebenden Personen kostenlos die Grippeimpfung holen können, können auf den Websites des Bundes und der ÖGK eingesehen werden.