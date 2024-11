Radweg am Grazer Joanneumring vollständig freigegeben

Veröffentlicht am 18. November 2024, 13:10 / ©Stadt Graz/Fischer

Nach jahrzehntelangem Wunsch vieler Grazer ist es nun geschafft – der neue Radweg am Joanneumring ist vollendet und markiert einen wichtigen Fortschritt für das Radverkehrsnetz im Herzen von Graz. Mit einem gemeinsamen „Anradeln“ von etlichen Projektbeteiligten von Stadt und Land eröffneten die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie Landesrätin Doris Kampus in Vertretung von LH-Stv. Anton Lang gemeinsam mit den Baudirektoren Bertram Werle und Andreas Tropper dieses „historische Stück“ Grazer Radinfrastruktur. Immerhin kann damit die Altstadt auf sicheren Wegen auf einer Länge von vier Kilometern umradelt werden.

©Stadt Graz/Fischer Bei der Freigabe am Montag fand das gemeinsame „Anradeln“ statt.

„Echter Meilenstein“ schließt Lücke im Grazer Radnetz

Schwentner freut sich über diesen wichtigen Meilenstein: „Der Radweg am Joanneumring wurde lange gefordert, nun ist er endlich umgesetzt – ein echter Meilenstein, der eine zentrale Lücke im Grazer Radnetz schließt. Der durchgängige Radring rund um die Altstadt macht das Radfahren in der Innenstadt komfortabler und sicherer. 14 neue Bäume, großzügige Grünflächen und Sitzgelegenheiten werten zudem den Straßenzug enorm auf. Dieser Radweg ist ein Symbol für nachhaltige und lebenswerte Stadtentwicklung, die allen Generationen zugutekommt.“

1,8 Millionen vom Land für Radweg

Kampus in Vetretung von Lang sagt: „Die Eröffnung des neuen Radweges am Joanneumring ist eine erfreuliche Nachricht für alle Grazerinnen und Grazer, die mit dem Rad unterwegs sind. Mit der neuen Strecke kann eine wichtige Lücke im Radwegenetz unserer Stadt geschlossen werden, wofür das Land Steiermark 1,8 Millionen Euro im Rahmen der Radoffensive Graz zur Verfügung gestellt hat. Was mich als Soziallandesrätin darüber hinaus besonders freut, ist der Umstand, dass durch dieses Verkehrsprojekt auch vier neue Parkplätze für Menschen mit Behinderung im Herzen der Stadt geschaffen werden konnten, die es davor nicht gab.“

©Stadt Graz/Fischer Vizebürgermeistern Judith Schwentner und Landesrätin Doris Kampus eröffneten den Radweg beim Grazer Joanneumring.

Vier Meter breiter Radweg

Der neue Abschnitt zwischen Girardipark und Raubergasse bietet auf 350 Metern Länge großzügige, bis zu 5,20 Meter breite Wege für Radfahrer und Fußgänger. Wo zuvor eine KFZ-Spur war, erstreckt sich nun ein vier Meter breiter Radweg, ergänzt durch großzügige Grünflächen, Bäume, Sitzmöglichkeiten und Fahrradständer.