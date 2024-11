Dubai Schokoladen Burger! Le Burger springt auf Social-Media-Trend auf

Veröffentlicht am 18. November 2024, 13:32 / ©Le Burger

In allen 17 Burger-Manufakturen von Le Burger in Österreich wird am 20. November der weltweit ersten „Dubai Schokoladen Burger“ präsentiert. Die streng limitierte und nur bis 24. November exklusiv erhältliche Kreation ist eine Kombination der Süßigkeit aus Dubai mit dem Geschmack von frisch faschiertem Rindfleisch aus Österreich.

Burger-Kreation: Orientalisch trifft österreichisch

„Wir wollten etwas kreieren, das unsere Gäste so noch nicht auf dem Teller hatten. Der Dubai Schokoladen Burger vereint das Beste aus orientalischer Schokoladenkultur und österreichischer Burgertradition. Das Zusammenspiel der pikanten Note unseres Pattys, gemischt mit den süßen und nussigen Aromen der Dubai Schokolade, schafft ein kulinarisches Highlight, das es in dieser Form noch nie gegeben hat und weltweit einzigartig ist. Das frittierte Engelshaar sorgt für den nötigen Crunch und unser Brioche-Bun rundet das Produkt ab“, so Le Burger COO Daniel Chuchlik.

Diese Zutaten stecken im „Dubai Schokoladen Burger“

Lukas Teschmit, Culinary Director von Le Burger, erklärt, wie der Schokoladenburger zubereitet wird: „Der Dubai Schokoladen Burger besteht aus einem Brioche-Bun, einem Rindfleisch-Patty, Schokoladensauce, frittiertem Kataifi-Teig (Engelshaar) und Pistaziencreme. Die Pistaziencreme wird in unserer hauseigenen Produktion frisch hergestellt, ebenso wie der Kataifi-Teig, der in unserer Küche frittiert wird.“

Le Burger serviert auch Dubai Schokoladen Dessert

Wer Dubai-Schokolade nicht als Burger, sondern als frisch gemachtes Dessert genießen möchte, für den hat Teschmit eine weitere Kreation: das Dubai Schokoladen Dessert im Glas. Das Dessert besteht aus Schokoladensauce, Pistaziencreme, frittiertem Engelshaar, Schokoladenblüten und Pistazien. Es wird im Glas serviert und für jede Bestellung frisch angerichtet. Das Dubai Schokodessert ist bis Ende des Jahres – solange der Vorrat reicht – in allen 17 Standorten in Österreich um 9 Euro erhältlich.

Die wichtigsten Infos zum „Dubai Schokoladen Burger“ Der „Dubai Schokoladen Burger“ ist in allen Le Burger-Restaurants österreichweit vom 20. bis 24. November erhältlich. Der Preis beträgt 12,50 Euro. Das Dessert gibt es bis Jahresende um 9 Euro, solange der Vorrat reicht, ebenfalls in allen 17 Burgermanufakturen.

Schokolade aus Dubai ging viral

Die Luxusmetropole Dubai hat sich in den letzten Jahren auch zu einem Zentrum für außergewöhnliche Schokoladenkreationen entwickelt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Pistazie, die in der Küche des Nahen Ostens eine zentrale Rolle spielt und daher auch häufig für Desserts und Süßigkeiten verwendet wird. Erfunden hat die Dubai-Schokolade die Unternehmerin Sarah Hamouda, Inhaberin einer Schokoladenmanufaktur, die während ihrer Schwangerschaft ihren Heißhunger auf Süßes stillen wollte, aber unter den landestypischen Desserts nichts fand. Also kombinierte sie Vollmilchschokolade mit gerösteten und gehackten Teigfäden Kadaifi (Engelshaar), gehackten Pistazien und Tahina (Sesampaste).

Dubai Schokolade: Wo du sie in Österreich kaufen kannst

Der Social-Media-Trend hat es bis nach Österreich geschafft. Bei zwei Filialen in Wien konnte man die begehrte Süßigkeit schon des Längeren kaufen. Nun gibt es die Dubai Schokolade auch bei INTERSPAR-Filialen in ganz Österreich. Zudem kann die Dubai Schokolade bei der Shop Apotheke bestellt werden. Wo es in Graz die Dubai Schokolade zu kaufen gibt, erfährst du hier: Social-Media-Hit nun auch in Graz: Wo es die Dubai Schokolade gibt. Wo die Kärntner die heiß begehrte Süßigkeit ergattern gönnen, das kannst du hier nachlesen: Social-Media-Trend erreicht Kärnten: Hier gibts die Dubai Schokolade.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 13:45 Uhr aktualisiert