Warnung aufrecht: Trinkwasser in Kärntner Gemeinde noch immer verunreinigt

Am 8. November gab die Gemeinde Klein St. Paul (Bezirk St. Veit an der Glan) eine Trinkwasserwarnung aus. Als Grund wurde im Informationsblatt der Gemeinde eine Verunreinigung der Trinkwasserversorgungsanlage in Wieting angegeben. Diese besteht zehn Tage später, am 18. November, immer noch. Wir haben bei der Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger (SPÖ) nachgefragt, wie die Lage aussieht.

Warten auf Probenergebnisse

„Als das Problem auftrat, haben wir sofort reagiert“, erklärt die Ortschefin. Bei der Untersuchung der Trinkwasserversorgungsanlage wurde auch der Grund für die Verunreinigung gefunden: „In Mösel hat eine Pumpe ausgesetzt, die Wasser abpumpt, deswegen gab es in der Leitung ein Problem“, so Dörflinger. Dieses Problem wurde mittlerweile behoben. Vergangenen Mittwoch wurden dann von einer Firma Wasserproben entnommen, nun warte man auf die Ergebnisse, um das Wasser wieder offiziell zur Konsumation freigeben zu können. Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass die Ergebnisse der Beprobung in Kürze eintreffen sollten.

Wasser soll weiter abgekocht werden

Einstweilen sind die Bewohner der Klein St. Pauler Ortsteile Wieting, Kitschdorf, Hechtlsiedlung und Mösel nach wie vor dazu aufgerufen, das Wasser vor dem Trinken mindestens drei Minuten lang bei Siedetemperatur abzukochen. Dieser Empfehlung sollte Folge geleistet werden: „Bei Genuss des Wassers aus der Trinkwasserversorgungsanlage kann es zu einer Gesundheitsgefährdung in Form von Brechdurchfällen, Magen-Darm-Reizungen usw. kommen“, hält die Stadtgemeinde Klein St. Paul auf ihrer Homepage fest.