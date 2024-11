Schock für Bank Austria-Kunden: Konten „leergeräumt“

Veröffentlicht am 18. November 2024, 14:08 / ©pixabay.com

Am Montagmorgen erlebten viele Kunden der Bank Austria eine böse Überraschung: Durch technische Probleme infolge von Wartungsarbeiten am Wochenende kam es zu mehrfachen Abbuchungen und leeren Kontoständen. Vor allem interne Überweisungen – also Transfers von einem Konto auf ein anderes innerhalb der Bank – scheinen betroffen zu sein. Darüber berichtete heute die Kronen Zeitung. Seitens der Bank Austria wird versichert, dass niemandem ein Schaden entstehen soll. Ein Hackerangriff wird ausgeschlossen. Wie lange es dauern wird, bis die Kontostände wieder korrekt angezeigt werden, bleibt allerdings unklar.

Bei welcher Bank bist du Kunde? Raiffeisen Sparkasse Bank Austria BAWAG Anadi Bank Andere Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 14:12 Uhr aktualisiert